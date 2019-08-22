2019-08-22T09:41:45+03:00
Происшествия

В Астрахани фельдшер оставила раненого заключенного умирать в камере

Женщину будут судить за неоказание помощи больному
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина отказалась осмотреть осужденного.Женщина отказалась осмотреть осужденного.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Жуткая история произошла в одной из колоний Астраханской области. В декабре 2018 года фельдшера медико-санитарной части № 30 ФСИН России вызвали в одиночную камеру осмотреть заключенного. Мужчина долгое время бился головой о стену, падал с высоты собственного роста. В итоге получил серьезные травмы. Когда дама заглянула в помещение, астраханец уже лежал на полу в крови, стонал. Но женщина не осмотрела пациента, не вызвала скорую. Она просто ушла. Сотрудники пытались узнать, что же делать, но получили ответ: пусть лежит.Видимо, дама забыла о клятве Гиппократа, которую дают все медики.

Через пару дней заключенному стало хуже и конвоиры сами вызвали «скорую». Но состояние мужчины было крайне тяжелым, до больницы его довезли, но он умер через несколько часов - спасти его не удалось.

- Теперь фельдшеру предстоит ответить за «неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности смерть». Уголовное дело передали в суд, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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