2019-08-22T09:01:38+03:00
Общество

В Волгоградской области на водоемах погибли 33 человека

Спасателям удалось сохранить жизнь 115 тонущим
Екатерина МАЛИНИНА
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Спасатели ежедневно патрулируют берега.Спасатели ежедневно патрулируют берега.
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Волгоград - город на Волге. Плавать здесь любят и умеют. Вот только в последние несколько лет делать это негде. По крайней мере, под присмотром спасателем с чистым берегом и дном. В городе официально работает только один пляж – в Красноармейском районе. Есть пара частных территорий. Все остальные места не подходят – так утверждает Роспотребнадзор, в воде есть опасные микробы. Такая обстановка совсем не на руку спасателям. Ведь волгоградцы все равно идут в воду и на таблички «купаться запрещено, место отдыха у воды» внимания не особо обращают. Когда на улице +45 ищешь любой способ охладиться.

С начала года сотрудники ГКУ «Служба спасения» спасли из воды 115 человек, 53 из них дети. Вовремя приехали, вовремя вытащили, вовремя откачали. Но спасателей на каждый стихийный пляж не поставишь – не хватит людей. Поэтому и гибнут волгоградцы в воде: и в ериках и большой Волге. Чаще всего погибшие зашли в воду в состоянии алкогольного опьянения. Много жертв и среди детей: шесть человек. Последние случаи - на старом русле Ахтубы погиб 15-летний подросток – затянуло в водоворот, на Ахтубе возле 2-го поселка утонула девочка – бабушка не успела уследить.

Сотрудники еще раз напоминают об элементарных правилах безопасности, которые помогут сохранить жизнь: купайтесь только на официальных пляжей. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не рискуйте и не бравируйте – вода не терпит самонадеянных, не заплывайте далеко. Следите за детьми. Не упускайте из виду даже на секундочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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