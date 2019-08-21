Нагонял на миллионы: волгоградец накопил 777 штрафов и лишил фирму Porsche Panamera

СЕГОДНЯ 19:51 2019-08-21T20:11:09+03:00

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Думаете, это только в фильмах у Люка Бессона наемные водители могут быть такими беспечными гонщиками? Нет. У нас есть такой свой - и живет он в Волгограде. Этого «шумахера» по глупости фирма взяла на работу, да еще и предоставила ему не просто престижную иномарку, а спортивный Porsche Panamera. Ну и понесло водителя. Да так, что за короткий срок он умудрился накопить 777 штрафов за нарушения правил дорожного движения. На его счету и превышение скорости, и не соблюдение разметки, и пешеходов этот гонщик не пропускает. В общем, задолжал он ни много, ни мало - 850 тысяч рублей.

А так, как машина и водитель числятся на юридической организации, то исполнительный сбор приставы насчитали в размере 8 миллионов рублей.

Когда владелец фирмы узнал о сумме долга, он решил, что проще дорогую иномарку спрятать. Но просчитался.

- Работники отдела розыска смогли установить местоположение престижной иномарки. На данный момент Porsche Panamera арестовали и изъяли. Сейчас специалист занимается оценкой автомашины, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

Если в течение 10-ти дней владелец не погасит долг, то этот спортивный автомобиль отправится на торги и уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU