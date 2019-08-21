2019-08-21T20:11:09+03:00
Общество

Нагонял на миллионы: волгоградец накопил 777 штрафов и лишил фирму Porsche Panamera

Мужчина, работая водителем на чужой машине, задолжал 850 тысяч рублей за нарушения ПДД
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото PorscheФото Porsche
Изменить размер текста:

Думаете, это только в фильмах у Люка Бессона наемные водители могут быть такими беспечными гонщиками? Нет. У нас есть такой свой - и живет он в Волгограде. Этого «шумахера» по глупости фирма взяла на работу, да еще и предоставила ему не просто престижную иномарку, а спортивный Porsche Panamera. Ну и понесло водителя. Да так, что за короткий срок он умудрился накопить 777 штрафов за нарушения правил дорожного движения. На его счету и превышение скорости, и не соблюдение разметки, и пешеходов этот гонщик не пропускает. В общем, задолжал он ни много, ни мало - 850 тысяч рублей.

А так, как машина и водитель числятся на юридической организации, то исполнительный сбор приставы насчитали в размере 8 миллионов рублей.

Когда владелец фирмы узнал о сумме долга, он решил, что проще дорогую иномарку спрятать. Но просчитался.

- Работники отдела розыска смогли установить местоположение престижной иномарки. На данный момент Porsche Panamera арестовали и изъяли. Сейчас специалист занимается оценкой автомашины, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

Если в течение 10-ти дней владелец не погасит долг, то этот спортивный автомобиль отправится на торги и уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке Победы в Волгограде развернут 90-метровый флаг России
«Ротор» проиграл борьбу за Кубок России команде из ПФЛ
В «зеленый пояс» Волгограда вошли 16,5 тысячи гектаров лесов
Каждый третий волгоградец имеет кредит в банке
Пенсионерка из Волгограда отдала мошенникам почти два миллиона рублей
В волгоградских школах начнут менять системы освещения
В Волгограде ищут лжегадалку, которая украла у пенсионерки четверть миллиона рублей
Не видно не зги: Астрахань заволокло дымом от горящего камыша
Охранять «Волгоград Арену» на концерте Шнура будет тысяча человек
24 августа изменится график двух волгоградских электричек
У волгоградца забрали машину за 200 штрафов ГИБДД
В Астраханской области 46 человек заразились от комаров Лихорадкой Западного Нила
В Астрахани в больнице пациент зарезал соседа по палате
В Волгограде осудили директора КПК, задолжавшего своим пайщикам почти 100 миллионов рублей
В Волгограде доделали развязку на Нулевой продольной
По жалобе маршрутчиков их нелегального коллегу оштрафовали на 300 тысяч рублей
В Волгограде еще один психически больной человек устроил дебош и потасовку с полицейскими
Припарковалась: 20-летняя волгоградка на «Рено» сбила пешехода на тротуаре
Прививки от гриппа в этом году получат 1 миллион 261 тысяча волгоградцев
С выстрелами и бронетранспортером: под Волгоградом задержали вооруженных грабителей из Татарстана
В Волгограде четыре автобуса изменят маршрут из-за ремонта на улице Огарева
В Волгограде смягчили приговор племяннику криминального авторитета Кадина за стрельбу у Лофта