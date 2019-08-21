В парке Победы в Волгограде развернут 90-метровый флаг России

СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-21T19:25:24+03:00

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Завтра, 22 августа, волгоградцев приглашают в парк Победы, который расположен напротив «Волгоград Арены», чтобы вместе отметить День Государственного флага. Именно там пройдет праздничный концерт.

- На сцене будут выступать лучшие творческие коллективы Волгограда и молодые исполнители. Среди них – лауреат международных фестивалей и конкурсов Владислав Арчаков, студентка Волгоградской консерватории Мария Рудакова, лауреат второй степени в районном этапе конкурса «Уличный артист» в номинации «Вокальное исполнительство» Татьяна Бондарева, воспитанники муниципального учреждения патриотического воспитания «Виктория», студии танца «Феникс», молодежного творческого формирования «Стригунок» и другие, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

А еще всем гостям праздника будут раздавать ленточки цветов российского флага. А в завершении праздника молодежь Волгограда развернет перед гостями 90-метровый флаг России.

Начало праздника - в 17.00.

Кстати, в этот же день и в это же время праздник «Символы России» пройдет и в Красноармейском районе на бульваре Энгельса, а в Тракторозаводском районе на площади Аттракционов состоится танцевальный флешмоб (начало в 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU