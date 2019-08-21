«Ротор» проиграл борьбу за Кубок России команде из ПФЛ

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-21T18:05:00+03:00

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Похоже, фортуна отвернулась от волгоградского «Ротора»: за неделю второе поражение подряд. Сегодня, 21 августа, сине-голубые проиграли команде из ПФЛ в борьбе за Кубок России в 1/32 финала. Волгоградцы уступили ФК «Алания», которая играла на своем поле "Спартак" во Владикавказе. Матч закончился со счетом 2-1 не в нашу пользу.

Хотя начали подопечные Игоря Меньщикова очень неплохо: сразу ринулись в атаку и на 24-й минуте с подачи углового Камиль Муллин переправляет мяч в сетку владикавказцев. Но преимущество в счете продлилось недолго, уже через три минуты волгоградцы ошибаются в штрафной соперника и судья назначает пенальти. Хадарцев такой шанс не упустил: 1-1.

У Муллина была возможность переломать ход игры. Причем не одна. Но мяч то и дело проходил мимо ворот соперника. И пока волгоградцы искали, где потерялась их фортуна, «Алания» забила второй гол. На 67-й минуте Магомедов сильнейшим ударом пробил защиту Лобанцева.

Сине-голубые боролись до последней минуты, но счет на табло так и не изменился. Волгоградцы вновь не прошли дальше 1/32 финала Кубка России.

Напомним, только раз «Ротор» вышел в финал Кубка - в далеком 1994 году. В 1998 и 1999-м добирались до полуфинала. В последние годы сине-голубые проигрывали на первом же этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU