2019-08-21T17:32:32+03:00
Общество

В «зеленый пояс» Волгограда вошли 16,5 тысячи гектаров лесов

Эти насаждения попали в особую зону, которая охраняться тоже будет по-особому
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Общественная палата Волгоградской области поддержала создание вокруг Волгограда «зеленого пояса». В него попали 16,5 тысячи гектаров лесов. В основном, как поясняют в облкомприроды, в этот «пояс» попали городские леса и земли лесного фонда, которые прилегают к Волгограду. Не вошли только участки, где идет строительство линейных объектов.

Что дает этот статус землям и лесам? Эта зона теперь будет под особой охраной. Напомним, что по федеральному законодательству, на территориях, которые включены в «зеленый пояс» города, запрещено использовать токсичные химические препараты, здесь нельзя размещать отходы и разрабатывать месторождения, а также проводить сплошные рубки лесных и иных насаждений.

- Поэтапно границы территории, которая будет обладать особым статусом, увеличатся, - обещают в облкомприроде. - Будут высажены новые леса. При этом, как рекомендовали ученые, предпочтение отдадут засухоустойчивым породам деревьев и кустарников, выращенным в местных питомниках.

Территории «зеленых поясов» уже утверждены в Урюпинске, Михайловке и Волжском. Идет разработка особых зон во Фролово и Камышине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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