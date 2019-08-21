Каждый третий волгоградец имеет кредит в банке

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-21T16:40:11+03:00

И почти шесть процентов заемщиков не платят по своим обязательствам

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Волгоградцы уже, кажется, разучились жить без кредитов. С каждым годом число тех, кто берет взаймы у банка, растет. Впрочем эта тенденция прослеживается не только в Волгограде, но и по всей России. Только в этом году кредитная задолженность граждан с начала года выросла на 4,8% и составила 16,19 трилионов рублей. В Волгоградской области уровень закредитованности составляет 32%. То есть кредит имеет каждый третий волгоградец. Такие данные приводят эксперты ОНФ, которые провели соответствующее исследование.

Для сравнения, уровень закредитованности в Калмыкии - 57%, в Республике Тыва - 59%. Так что у волгоградцам еще далеко до лидеров-должников.

Если же сложить все суммы займов, которые взяли волгоградцы, то получится что в среднем каждая волгоградская семья должна банкам 219 тысяч 944 рубля. При этом среднегодовой доход наших домохозяйств составляет 697 тысяч рублей.

К счастью, Волгоградская области не попала в «список» злостных должников - регионов, где жители просрочили просто огромные суммы выплат. Например, в Ингушетии почти 15% - доля просроченной задолженности. У нашего региона она составляет 5,7%. В Астраханской - 5,9%, и она попала в «десятку» с наибольшим уровнем непогашенных долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU