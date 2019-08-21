2019-08-21T15:49:44+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Волгограда отдала мошенникам почти два миллиона рублей

Женщина поверила в компенсацию за купленные ранее БАДы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пенсионерка в течение месяца переводила деньги на разные счета и номера, которые ей диктовал аферист по телефону.Пенсионерка в течение месяца переводила деньги на разные счета и номера, которые ей диктовал аферист по телефону.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Некоторые волгоградские пенсионеры просто находка для аферистов - доверчивые и наивные. Еще одна бабушка 78-ми лет отдала мошенникам огромную сумму - 1 миллион 750 тысяч рублей!

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, жительница Красноармейского района пришла в полицию 20 августа. Она рассказала свою печальную историю, которая, к сожалению, повторяет все похожие на те, кто ранее попал на такую «удочку». Пенсионерка в 2016-м «по совету телерекламы» купила БАДы на довольно крупную сумму. Но эффекта, как водится, не ощутила. И вот, спустя три года ей позвонили и заявили, что продавцы этих «пилюль» задержаны за мошенничество, а ей положена компенсация.

Далее - по «стандартной схеме» аферистов: звонивший заявил, что от волгоградки нужен перевод денег, якобы в качестве процентов. В течение месяца женщина переводила мошенникам деньги на различные счета и номера телефонов. Она сделала 21 банковский перевод. И только, когда сумма превысила 1 миллион 750 тысяч рублей, пенсионерка заподозрила обман.

- По факту мошенничества заведено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает лиц, которые украли деньги волгоградки, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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