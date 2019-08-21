2019-08-21T15:25:19+03:00
Общество

В волгоградских школах начнут менять системы освещения

А на обновление уличных фонарей в 2019-м потратят 1,1 миллиард рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В течение пяти лет в модернизацию систем наружного освещения населенных пунктов Волгоградской области обещают вложить более 1,1 миллиарда рублей. Уже в 2019-м намерены построить еще 1860 новых светильников и 1500 опор. В 877-ми населенных пунктах области обещают заменить старые ртутные лампы в фонарях на современные диодные. Наконец-то освещение появится в 130-ти поселка, где уличных фонарей отродясь не было.

А теперь в планах у областной власти появилась еще одна идея - обновить системы освещение в школах и социальных учреждениях. Хотят постепенно установить современное энергобезопасное и энергоэффективное освещение во всех классах и аудиториях. Сегодня глава региона Андрей Бочаров предложил поучаствовать в этой программе руководству холдинга «БЛ ГРУПП». Инвесторы с интересом восприняли предложение.

Кстати, дочерняя компания холдинга - ООО «Светосервис-Волгоград» уже работает в Волгограде. В 2018-м ей отдали в концессию все уличное освещение областного центра. В прошлом году концессионер уже проложил свыше 95 километров линий электропередачи и установил 2896 современных светодиодных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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