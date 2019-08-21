В Волгограде ищут лжегадалку, которая украла у пенсионерки четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-21T14:24:36+03:00

Аферистка попала на камеру видеонаблюдения. Присмотритесь, вдруг вы ее узнаете. Сообщите о ней в полицию! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Опять очередная доверчивая бабушка из Волгограда попалась на удочку мошенницы. Пенсионерка отдала лжецелительнице все свои сбережения и все ювелирные украшения. В общей сложности на 250 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону, чьи сотрудники теперь разыскивают аферистку.

77-летняя жительница Центрального района Волгограда пришла в полицию вся в слезах. Она рассказала, что днем на улице к ней подошла неизвестная женщина и стала заверять, что на пенсионерку навели порчу, но она может ее снять. Пока они беседовали к ним подошла еще одна женщина - якобы знакомая «целительницы» и стала благодарить ее за помощь, мол, в ее жизни все наладилось и все проблемы разрешились. Пенсионерка, поверив таким «чудесам», согласилась на проведение обряда.

А обряд, как водится, аферистки проводят с деньгами. Пожилая волгоградка сняла со счета 155 тысяч рублей и вместе с драгоценностями отдала их мошеннице. Все «добро» лжегадаллка завернулла в непрозрачный пакет, и предупредив, что вскрыть его можно будет только на следующий день, скрылась. Когда же пенсионерка развернула пакет, то нашла в нем только нарезанную бумагу.

Полиция просит волгоградцев помочь в розыске мошенницы. На нее уже завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». И грозит ей до 5 лет колонии.

- Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте мошенникам себя обмануть! Всем, кому что-либо известно и личности и местонахождении подозреваемой в мошенничестве, просьба сообщить информацию в полицию по телефону «02» или 33-24-34 Дежурная часть отдела полиции № 4 (Центральный район), - просят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU