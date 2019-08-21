Не видно не зги: Астрахань заволокло дымом от горящего камыша

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-21T14:00:14+03:00

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Астраханцы сейчас чувствуют почти сибиряками, которые задыхаются от горящей вокруг тайги. В каспийской столице лесов нет, зато много камыша. И эта сухая трава доставляет местным жителям множество неприятностей. Город заволокло дымом. Особенно осложняется ситуация к вечеру, когда весь дым с похолоданием спускается вниз, на людей.

Астраханцы оборвали звонками телефон дежурного МЧС - 96 за сутки: мало кому нравится дышать гарью. У многих обострились хронические заболевания.

- Во вторник зафиксировано 26 очагов возгораний растительности и свалок на все территории региона. Площадь пожаров от 20 до 150 квадратных метров. Мы отслеживаем ситуацию по картинке со спутникам, много звонков от самих жителей, - сообщили «КП-Волгоград» в МЧС по Астраханской области

Неприятностей добавили и калмыцкие пожары, со стороны Логани ветер принес дым.

В среду зафиксирован лишь один степной пожар - в Наримановском районе. По словам спасателей, превышений ПДК по вредным веществам Роспотребнадзор пока не зафиксировал. Но специалисты продолжают ежедневно мониторить состояние атмосферы.

Сами астраханцы считают виноватыми не только пожары. Мол, за рассказами о камышах скрываются выбросы с заводов.

Врачи советуют астраханцам, которые тяжело переносят запах гари, пользоваться ватно-марлевыми повязками и не выходить из дома по вечерам, когда концентрация вредных веществ особенно высока.

ИСТОЧНИК KP.RU