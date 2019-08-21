2019-08-21T14:37:10+03:00
Общество

Охранять «Волгоград Арену» на концерте Шнура будет тысяча человек

За обеспечение безопасности на стадионе заплатят 3 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото организаторов мероприятия.Фото организаторов мероприятия.
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6 сентября на «Волгоград Арене» впервые соберутся не футбольные болельщики, а меломаны: в Волгоград с концертом приезжает группа «Ленинград». Сергей Шнуров первый, кто замахнулся провести турне и концерты на стадионах, которые были открыты к ЧМ-2018. И надо сказать, что ему удается собирать десятки тысяч зрителей на свои выступления. В Волгограде будет не меньше. На обеспечение безопасности всех присутствующих на стадионе уже заложили в смету более трех миллионов рублей. А точнее - 3,1 миллиона.

На сайте Госзакупок появился лот: ФГУП «Спорт-Ин» ищет компанию, которая возьмет на себя оказание охранных услуг во время концерта Шнура. Подрядчик должен предоставить 800 контролеров и 200 охранников. Кроме того, на стадионе будут дежурить 10 карет скорой помощи (включая 4 реанимобиля) и спецтехника пожарного расчета.

Напомним, что Сергей Шнуров заявил о том, что он завершает музыкальную деятельность и этот гастрольный стадионный тур - прощальный в его карьере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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