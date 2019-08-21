2019-08-21T12:52:07+03:00
Общество

24 августа изменится график двух волгоградских электричек

Пассажирам рекомендуют следить за расписанием
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В субботу, 24 августа, изменится график движения некоторых пригородных поездов. Если точнее: изменения в расписании будут у поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Арчеда и Аэропорт – Шпалопропитка. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.

В частности, электричка № 6724/23 Аэропорт – Шпалопропитка в этот день отправится со станции Аэропорт в 11:30 (позже на 23 минуты), на конечную станцию Шпалопропитка соответственно тоже прибудет позже на 21 минуту - в 13:02.

Для пригородного поезда № 6805 Волгоград – 1 – Арчеда продлено время остановки на ст. Котлубань:

- № 6805 Волгоград – 1 – Арчеда. Отправление со станции Волгоград-1 в 17:26. Отправление со ст. Котлубань в 18:48 (на 21 минуту позже). Прибытие на станцию Арчеда в 20:42.

Пассажирам, следующим по данным маршрутам следует учесть изменения графика при планировании своих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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