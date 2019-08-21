У волгоградца забрали машину за 200 штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-21T12:39:45+03:00

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Шумахеров на волгоградских дорогах, к сожалению, очень много. Гости города удивляются стилю вождению наших водителей. Бороться с лихачами можно только штрафами: лишившись пары тысяч рублей автовладельцы начинают осторожней вести себя на дорогах. Но как оказалось, наказание рублем не для всех действенная мера. Кто-то просто игнорирует письма счастья от ГИБДД. Но это – до первого визита судебного пристава или остановки на дороге. В Волограде полицейские совместно с сотрудниками ФСПП вышли на проверки. Смотрели водителей по базе должников. Послужной список одного из водителей, 43-летнего жителя Дзержинского района, оказался весьма большим. 197 штрафов за нарушения ПДД за полтора года, среди которых чаще всего встречается превышение скоростного режима и проезд на красный. И ни один из них не был оплачен. Так что мужчина оказался должным 150 тысяч рублей.

На месте оплатить такую сумму водитель не смог. И приставы решили изъять у него машину. Ее вернут только после того, как государство получит деньги, а ФСПП исполнительный взнос.

А вот прав автомобилиста не лишат. Нарушения по сути мелкие, а за их количество водительское удостоверение не отбирают.

ИСТОЧНИК KP.RU