В Астраханской области 46 человек заразились от комаров Лихорадкой Западного Нила

СЕГОДНЯ 12:26 2019-08-21T12:26:38+03:00

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В Астраханской области много рек, озер и ильменей, соответственно много и комаров. Именно они вместе с клещами являются переносчиками такого опасного заболевания, как Лихорадка Западного Нила (ЛЗН). При укусе комара вирус попадает к человеку. Поэтому в здесь каждое лето регистрируются случаи заболевания ЛЗН. Но в этом году число заразившихся просто пугает: с начала года уже 46 астраханцев подхватили эту болезнь.

Как сообщают в астраханском Роспотребнадзоре, 30 человек из числе зараженных, проживают в Астрахани, 6 - в Приволжском районе, 7 - в Лиманском, по одному случаю - в Володарском, Наримановском и Камызякском районах. Среди пострадавших три ребенка в возрасте до 14 лет. А у 15-ти инфицированных болезнь дошла до той стадии, когда поражена центральная нервная система.

- Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными болями, болями в мышцах, суставах, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита (воспаление оболочек ткани головного мозга), - консультируют специалисты.

И хуже всего то, что вакцины для профилактики нет. Вирус не передается от человека к человеку, а чтобы не подхватить ЛЗН от комаров, единственный выход - проводить дезинсекционные мероприятия и использовать средств индивидуальной защиты от комаров.

ИСТОЧНИК KP.RU