В Астрахани в больнице пациент зарезал соседа по палате

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-21T12:03:40+03:00

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Если человек любит и хочет выпить, он найдет алкоголь везде, даже в больнице. В Астрахани вынесли приговор 48-летнему мужчине: он во время пьянки в противотуберкулезном диспансере убил человек.

Сначала ужин двух соседей был вполне мирный. Говорили о женщинах и о политике. Но когда третьим блюдом один из них выставил бутылку водки, беседа потекла совсем по-другому. Разговор перерос в ссору. Во время словесной перепалки один из них схватил нож и ударил в грудь соперника.

К месту тут же сбежался персонал, но откачать раненого не смогли. Мужчина погиб на месте.

- В отношении мужчину возбудили уголовное дело. На днях вынесли приговор: 9 лет колонии строгого режима, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Прошли проверки и в самом лечебном заведении, основные претензии были к распорядку: пациенты свободно пили водку и никто не пытался им помешать.

ИСТОЧНИК KP.RU