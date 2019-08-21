В Волгограде осудили директора КПК, задолжавшего своим пайщикам почти 100 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-21T11:25:47+03:00

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Не смотря на многочисленные печальные истории с различного рода потребительские кооперативы, народ продолжает вкладывать деньги, надеясь на честность и предпринимательские способности директора. Эта история началась еще в 2002 году, когда Николай Перепелкин вместе с единомышленниками организовал КПКГ «Гранит». Организация предлагала оформить вклады под высокий процент и выдавала кредиты под небольшой на длительный срок. Клиентами кооператива стали и простые жители Жирновского района, и фермеры. До 2007 года было все хорошо. Но постепенно все решения Перепелкин стал принимать самостоятельно без проверки залогового имущества, без обсуждения и собраний. Он выдал 50 кредитов, которые так и не вернули, хотя риски были с самого начала вполне очевидны. Так кооператив продержался до 2013 года. К этому времени перед членами кооператива образовалась кредиторская задолженность в размере 98 904 323 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 201 УК РФ: злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организации. Но свою вину волгоградец категорически отрицает: он делал все, чтобы сохранить деньги пайщиков.

- Суд встал на сторону прокуратуры, мужчине дали 2 года условно. Этот приговор он обжаловал в Волгоградском областном суде. Но областная инстанция оставила все в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU