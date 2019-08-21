2019-08-21T10:58:49+03:00
Общество

В Волгограде доделали развязку на Нулевой продольной

Вместо блоков появилось бордюрное ограждение
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас блоки заменили на бордюры.Сейчас блоки заменили на бордюры.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Изменить схему движения на пересечении Набережной 64 Армии и Комсомольской решили в этом году. Нагрузка на этот участок увеличилась после строительства рокадной дороги. Для автомобилистов сделали кольцевую развязку

- Новая схема проезда была создана на основе данных электронного моделирования, а также консультаций с экспертами в области дорожного строительства, - сообщили «КП-Волгоград в мэрии.

Ее обозначили обозначили специальными блоками. Но пластмассовые препятствия все время куда-то слетали, а во время очередного уникального ливня их попросту смыло. Так что власти приняли решение сделать новую схему более долговечной. Для этого объявили конкурс, определились с подрядчиком, который и обустроил перекресток по-новому. Ремонт шел пару недель, все это время автомобилисты с осторожностью проходили ремонтируемый участок. Но полностью дорогу никто не перекрывал, обошлись малой кровью. Сейчас бригады уже ушли с перекрестка, а место блоков появились стационарные бордюрные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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