По жалобе маршрутчиков их нелегального коллегу оштрафовали на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-21T10:34:46+03:00

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Обычно с нелегальными перевозками воюет администрация. Но в этом случае в прокуратуру пожаловались индивидуальные предприниматели, то есть коллеги владельца незаконного маршрута. В жалобе они указали, что мужчина под видом заказных совершает постоянную перевозку людей по одному и тому же маршруту 198 от поселка Ерзовка до рынка на Тракторном.

Проверка показала, что бизнесмена машины ездили без тахографа, без карты маршрута. То есть водители могли находиться за рулем и по 20 часов. Также никто не давал гарантии безопасности пассажиров. ИП Гузева наказали за отсутствие карты маршрута. Постановлением автодорожного надзора по Волгоградской области его наказали штрафов 300 тысяч рублей. Маршрутчик пытался оспорить это решение в арбитражных судах, но проиграл. Приговор вступил в законную силу.

Также прокуратура потребовала признать перевозку людей ИП Гузева незаконной и запретить. Пока положительное решение суда в силу не вступило. У перевозчика есть время обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU