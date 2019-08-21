Припарковалась: 20-летняя волгоградка на «Рено» сбила пешехода на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-21T09:37:25+03:00

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Авария произошла в Кировском районе около полуночи. 20-летняя волгоградка возвращалась к себе домой на «Рено Сандеро». Спустилась со 2-й Продольной по улице Кирова и стала парковаться. Но видимо, не хватило опыта. Девушка не посмотрела в зеркала и заехала на тротуар, где в это время шла 44-летняя волгоградка. Женщина от удара упала и получила травму. Ей помогли добраться до травмпункта, который находился в 500 метрах от места аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

Еще один сбитый пешеход в Советском районе. Утром около девяти часов мужчина на «девятке» ехал по Казахской вниз. Он не успел среагировать на появившегося на пешеходном переходе мужчину. В результате наезда 64-летний пенсионер получил травмы. Волгоградца на «скорой» доставили в больницу, где он находится на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU