Прививки от гриппа в этом году получат 1 миллион 261 тысяча волгоградцев

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-21T08:51:50+03:00

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Готовь сани летом и прививки от гриппа тоже. Ведь вакцинация начнется уже осенью. В этом году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцины, содержащие штаммы вируса B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), и не входящие в прошлый сезон A/Brisban/02/2018(H1N1)pdm09, A/Kansas/14/2017(H3N2).

Их привезут в регион уже в конце августа и распределят по больницам и поликлиникам. Всего планируется привить 1 миллион 261 тысячу человек: детей с 6 месяцев, школьников, учащихся сузов и вузов, учителей, медиков, работников транспорта, коммунальщиков, беременных женщин, пенсионеров, призывников, волгоградцев с хроническими болячками, людей, страдающих ожирением. Для них вакцина будет бесплатной. А вот всем остальным рекомендуют за свой счет сделать укол, который убережет от гриппа или избавит от осложнений после болезни.

В прошлом году привили 45 процентов населения, это больше, чем в сезон 17 года. В эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 87,6 тысяч человек. 60 процентов из них дети.

ИСТОЧНИК KP.RU