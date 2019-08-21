2019-08-21T08:24:45+03:00
Происшествия

С выстрелами и бронетранспортером: под Волгоградом задержали вооруженных грабителей из Татарстана

Спецоперацию проводила полиция при поддержке Росгвардии
Екатерина МАЛИНИНА
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Грабители оказали вооруженное сопротивление.Грабители оказали вооруженное сопротивление.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спецоперация прошла в Светлоярском районе на этой неделе. Причем не учебная, а вполне реальная. Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали вооруженных грабителей из Татарстана

Мужчин объявили в розыск в республике после того, как они устроили там два разбойных нападения. Сначала они избили в Казани 27-летнего мужчину, предварительно выкинув того из машины. Они отобрали у него деньги телефон. Затем в Набережных Челнах напали на квартиру: у хозяина под угрозой ножа отобрали 15 тысяч долларов.

Преступников удалось выследить. Разбойники спрятались в одном из домов в Светлоярском районе. Зная, что беглецы вооружены и крайне опасны для их задержания запросили поддержку Росгвардии, солдаты которой захватили с собой бронетранспортер. Уголовники (оба до этого были судимы) отстреливались, и, угрожая взорвать гранату, требовали свободный проезд. Сдаться добровольно мужчины отказались. Их задержали. При себе у них был газовый пистолет и муляж гранаты.

Под Волгоградом вооруженных грабителей из Татарстана задержали росгвардейцы и полицейские с бронетранспортером.

Как предполагают следователи, оба грабителя находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении жителей Татарстана возбудили уголовные дела по статьям: грабеж, разбой, неправомерное завладением машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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