2019-08-20T19:26:01+03:00
Общество

В Волгограде четыре автобуса изменят маршрут из-за ремонта на улице Огарева

Транспорт поедет по улицам Козловской, Баррикадной и Рабоче-Крестьянской
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы объедут участок с ремонтными работами по улицам Козловской, Баррикадной и Рабоче-Крестьянской.Автобусы объедут участок с ремонтными работами по улицам Козловской, Баррикадной и Рабоче-Крестьянской.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На ближайшие два месяца по улице Огарева в Ворошиловском районе Волгограда не проедешь: ее перекопают, чтобы заменить старую тепломагистраль. Участок дороги в границах улиц Рабоче-Крестьянской и Козловской будет перекрыт для транспорта. А значит, в объезд поедет и общественный транспорт, чьи маршруты проходят по этой улице. В частности, изменятся маршруты автобусов № 2 «Кинотеатр Юбилейный - Ж/д вокзал», №88 «Ж/д вокзал – Пос. Горьковский», №89 «Песчанка – Ж/д вокзал» и №52Э «Автовокзал - Дачи «Орошенец».

- Автобусы на данном участке пройдут по улицам Козловской, Баррикадной и Рабоче-Крестьянской. Соответственно на маршруте между остановками «Огарева» и «Гостиница «Южная» появятся дополнительные остановки - «Козловская» и «Архитектурно-строительный университет», - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Автобусы эти пойдут по измененным маршрутам уже с 21 августа. И будут так ездить до 15 октября.

Для информирования водителей и пешеходов о проведении ремонтных работ на Огарева установили соответствующие дорожные знаки. Волгоградцев просят быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки в границах Ворошиловского района Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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