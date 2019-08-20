2019-08-20T17:39:55+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

Снижение составило 0,2-0,7 процентного пункта
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С 20 августа 2019 года минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн. рублей составит 9,2% годовых: на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн. рублей на покупку строящегося жилья - от 10,1% годовых, на покупку готового жилья и на цели рефинансирования – от 10,2% годовых. Для предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков банка - от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» («Ипотечные каникулы») – от 5 млн. рублей – 9,99 %, до 5 млн. рублей – 10,6 % годовых.

Ставка по военной ипотеке - 10,25% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с двумя и более детьми - от 5% годовых. Если второй и последующие дети рождены с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Требования к заемщикам остались без изменений.

Подробности в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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