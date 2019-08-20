2019-08-20T17:29:18+03:00
Общество

В парке 70 лет Победы в Волгограде на месте "земного шара" построят новый фонтан за три миллиона рублей

Обещают, что это будет безопасное сооружение с подсветкой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Примерно вот так будет выглядеть новый фонтан в парке. Фото администрации Волгограда.Примерно вот так будет выглядеть новый фонтан в парке. Фото администрации Волгограда.
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В парке 70 лет Победы, расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда, обещают возвести новый фонтан. Появится он на месте прежнего "фонтана-убийцы", в котором утонул мальчик. После трагического ЧП в 2015-м воду в него больше не запускали, и со временем этот Земной шар" или "чупа-чупс", как его окрестили местные жители, развалился и рассыпался. И вот, спустя 4 года, решили восстановить. Точнее построить новый фонтан. МБУ «Краснооктябрьского района» уже объявило тендер: ищут подрядчика, который займется его перестройкой. Теперь это будет фонтан с подсветкой.

Новый фонтан появится на месте прежнего "земного шара", где в 2015-м утонул мальчик. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Новый фонтан появится на месте прежнего "земного шара", где в 2015-м утонул мальчик.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Удивительно, что в смету опять заложили подведение коммуникаций к фонтану. Кроме того, подрядчику предстоит смонтировать электро- и трубопроводы на дне чаши диаметром порядка 10 метров и в техническом помещении, оснастить фонтан всем необходимым оборудованием (систему освещения, насосы, датчик ветра и контролер уровня воды). Кстати, благодаря современным датчикам при испарении воды на солнце, она будет добираться из системы автоматически, а в дождливую погоду лишняя вода уйдет в канализацию. У фонтана сделают техническое помещение, куда поместят панель управления водным сооружением.

- Чашу фонтана покроют полированными плитами светлого оттенка – всего будет уложено 28 квадратных метров покрытия. Водный рисунок сформируют 64 форсунки, расположенные по периметру чаши. В вечернее время каждая из них будет подсвечиваться светодиодными прожекторами, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии. - Перед тем, как запустить фонтан в работу, его обязательно протестируют.

Располагаться этот фонтан будет в зеленой зоне напротив дома №89 по проспекту Ленина. Обойдется он бюджету в 3059300,00 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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