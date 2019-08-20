В Волгограде добавилось 38 точек продажи школьных транспортных карт

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-20T16:05:46+03:00

Теперь в почтамте можно пополнить и обычную карту "Волна", и ученическую.

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До начала учебного года остаются считанные дни, а родителям школьников нужно еще столько успеть: купить форму, наполнить канцтоварами рюкзак… В этой суете важно не забыть и о проездном билете для школьника, если ему приходится добираться в учебное заведение на общественном транспорте. На этот счет для волгоградцев есть хорошая новость: отныне приобрести и пополнить ученическую транспортную карту теперь можно и в 38 отделениях ФГУП «Почта России» во всех районах города.

- Запись тарифа на транспортную карту «Волна» производится ежемесячно с 15-го числа, - напоминают в администрации Волгограда. - На данный момент теперь в Волгограде работает свыше 100 пунктов, где можно пополнить карту.

Транспортная карта «Волна» уже так прочно вошла в жизнь волгоградцев, что без нее обитание уже не представляется возможным. На сегодняшний день уже 260 тысяч горожан пользуются пластиковым проездным. Из них около 50 тысяч - школьники, родители которых получают компенсацию оплаты проезда.

Напомним, что для оформления школьного проездного на базе карты «Волна» необходимо предъявить лишь документ, подтверждающий льготу (справку из учебного заведения).

ИСТОЧНИК KP.RU