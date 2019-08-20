2019-08-20T16:05:46+03:00
Общество

В Волгограде добавилось 38 точек продажи школьных транспортных карт

Теперь ученический проездной можно купить в любом отделении почты
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Теперь в почтамте можно пополнить и обычную карту "Волна", и ученическую.Теперь в почтамте можно пополнить и обычную карту "Волна", и ученическую.
Изменить размер текста:

До начала учебного года остаются считанные дни, а родителям школьников нужно еще столько успеть: купить форму, наполнить канцтоварами рюкзак… В этой суете важно не забыть и о проездном билете для школьника, если ему приходится добираться в учебное заведение на общественном транспорте. На этот счет для волгоградцев есть хорошая новость: отныне приобрести и пополнить ученическую транспортную карту теперь можно и в 38 отделениях ФГУП «Почта России» во всех районах города.

- Запись тарифа на транспортную карту «Волна» производится ежемесячно с 15-го числа, - напоминают в администрации Волгограда. - На данный момент теперь в Волгограде работает свыше 100 пунктов, где можно пополнить карту.

Транспортная карта «Волна» уже так прочно вошла в жизнь волгоградцев, что без нее обитание уже не представляется возможным. На сегодняшний день уже 260 тысяч горожан пользуются пластиковым проездным. Из них около 50 тысяч - школьники, родители которых получают компенсацию оплаты проезда.

Напомним, что для оформления школьного проездного на базе карты «Волна» необходимо предъявить лишь документ, подтверждающий льготу (справку из учебного заведения).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В парке 70 лет Победы в Волгограде на месте "земного шара" построят новый фонтан за три миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
За свой счет: чиновники посчитали слишком редким лекарство для ребенка инвалида
Меняют трубы: в Волгограде на два месяца закрыли движение по улице Огарева
Волгоградская область попала в «пятерку» регионов России, где резко подорожал бензин
В Астрахани чиновника посадили на два года за разбившегося в старом ДК мальчика
На трассе Волгоград-Астрахань автоледи убила в ДТП таксиста
Три волгоградские трассы опять закрыли для фур из-за жары
Экс-депутат Волгограда Евгений Щур, обвиняемый в аферах с ОСАГО, сменил место заточения
МЧС предупреждает: в Волгоградской области ожидается сильная жара
Волгоградка может сесть на пять лет за найденную чужую сумку с 30 тысячами рублями
Переселенцы из аварийного жилья смогут получить льготную ипотеку
В Волгоградскую область 892 тонны товаров ввезли с нарушениями
Волгоградские власти ищут подрядчика, который закончит недоделанный ремонт дорог
Полиция ищет водителя, сбившего мужчину на Тракторном
«Мазда» протаранила столб: водитель погиб, пассажиры в больнице
В Волгограде НЭТ лишился художественного руководителя
Мало света, нет вентиляции и грязные туалеты: роспотребнадзор проверил волгоградские школы
На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей