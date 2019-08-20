За свой счет: чиновники посчитали слишком редким лекарство для ребенка инвалида

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-20T16:04:57+03:00

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Когда у тебя ребенок-инвалид, каждый день жизни – это борьба: борьба за санаторий, борьба за коляску и необходимую процедуру, борьба за ампулу драгоценного лекарства. И очень часто она заканчивается не в пользу детей. Бюрократизм и равнодушие побеждает. И положенных по закону благ порой можно добиться только через прокуратуру. Жительница Краснооктябрьского района пришла в прокуратуру с жалобой на комитет здравоохранения. Она воспитывает мальчьика-инвалида. Ребенку 8 лет, у него сложное заболевание и ему необходимо для поддержания здоровья редкое лекарство Адалимумаб. Но чиновники отказали волгоградке, ссылаясь на то, что препарат очень редкий и его закупку не делали.

Мама вынуждена была приобретать самостоятельно. А учитывая, что две ампулы стоят в районе 25 тысяч рублей и больше, то скоро у семьи просто не осталось денег на его покупку.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд и дело выиграла. Решение суда: обеспечить инвалида необходимым лекарством. И комитет здравоохранения свои обязательства выполнил. Так что у мальчика теперь есть шанс на восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU