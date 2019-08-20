Меняют трубы: в Волгограде на два месяца закрыли движение по улице Огарева

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-20T15:12:28+03:00

Транспорт на время ремонтных работ пустят в объезд

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Трубы теплотрассы, которая проходит по улице Огарева в Ворошиловском районе Волгограда, были проложены более 20 лет назад. К сегодняшнему дню они так обветшали, что стали насквозь дырявыми. Только в этом году на данной тепловой магистрали устранили три порыва. Поэтому в ООО «Концессии теплоснабжения» решили полностью заменить накануне отопительного сезона. Как рассказали «КП-Волгоград» в компании, планируют заменить порядка 500 метров ветхой тепловой сети.

- Вместо старых труб уложат современные в пенополиуретановой изоляции. ППУ-изоляция не разрушается со временем, надежно защищает сети от внешних нагрузок, а кроме того позволяет прокладывать коммуникации бесканальным способом, то есть без использования бетонного «короба», непосредственно в грунт, - рассказывают в ООО «Концессии теплоснабжения».

Вот только водителям придется объезжать участок, где ведутся работы.

С 20 августа по 15 октября улица Огарева будет закрыта для движения транспорта на участке от улицы Рабоче-Крестьянской до улицы Козловской.

Транспорт пустят в объезд по улицам Козловской, Баррикадной, Академической, Рабоче-Крестьянской.

- Компания приносит извинения жителям за возможные неудобства. Ремонт инженерных коммуникаций сегодня — это бесперебойная подача тепла и горячей воды завтра, - напоминают в Концессии.

ИСТОЧНИК KP.RU