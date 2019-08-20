Волгоградская область попала в «пятерку» регионов России, где резко подорожал бензин

СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-20T14:12:52+03:00

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Многие заметили, что в Волгоградской области на автозаправках понемногу стали повышаться цены на топливо. При этом, например, у соседей в Воронеже ценники не меняются. Неутешительные догадки подтвердили эксперты агентства РИА-рейтинг: наш регион попал в ТОП-5 областей, где цены на бензин марки АИ-92 выросли с начала года больше всего - на 3,5% (больше только в Республике Коми, Астраханской области, Кировской области и Мордовии). К слову, в десяти регионах страны этот бензин и вовсе подешевел.

Вообще разброс цен на топливо в российских регионах очень велик: от 39,62 рублей за литр в Челябинской области, до 56 рублей за литр в Чукотском автономном округе. Но там, где бензин дорогой - не значит недоступный. Например, на Чукотке, в Якутии и Магаданской области даже по цене 50 рублей за литр люди могут позволить себе купить на среднюю зарплату в регионе более 1000 литров бензина. Тогда как волгоградцы могут позволить себе всего 630 литров на среднюю зарплату. Поэтому в рейтинге по доступности бензина АИ-92 наша область и оказалась на 57 месте из 85-ти.

ИСТОЧНИК KP.RU