В Астрахани чиновника посадили на два года за разбившегося в старом ДК мальчика

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-20T13:45:41+03:00

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В Астрахани вынесли приговор Виктору Корженко. Уже бывший заместитель главы Астрахани признан виновным в халатности, которая привела к смерти человека.

Есть в Ленинском районе старый Дом культуры. Там уже давно из поющих только мартовские коты, а спектакли разыгрывает местная молодежь, которая приходит туда «потусить» подальше от взрослых. Местные жители постоянно жаловались на заброшенное здание: там и собак диких много и наркопритоны устраивают. Заявления шли наверх прямиком в кабинет к Виктору Корженко. Но так там и оставались без резолюции. Заниматься домом культуры было некогда. На повестке дня стояло множество других важных вопросов. Но как оказалось, эта проблему необходимо было решать.

12 июня 2017 года компания подростков проводила время на чердаке ДК. Мальчишки устроили наверху потасовку, и один из школьников свалился с высоты третьего этажа. «Скорая» не довезла ребенка живым до больницы – травмы оказались слишком тяжелыми.

Когда следователи стали выяснять, кто же должен был решать вопрос по ДК, то выяснилось, что ответственность лежит на заместителе главы Астрахани. В отношении него и возбудили уголовное дело.

- Суд признал собранные следователями доказательства основанием для вынесения обвинительного приговора. Бывший чиновник отсидит 2 года в колонии-поселении, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU