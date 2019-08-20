На трассе Волгоград-Астрахань автоледи убила в ДТП таксиста

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-20T13:20:37+03:00

Молодой парень за рулем иномарки погиб сразу на месте аварии. Виновница ДТП и ее пассажир - в больнице. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Опять жуткая авария на трассе Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань», и опять со смертельным исходом. В столкновении двух легковушек погиб 27-летний таксист.

Случилось ДТП в Трусовском районе Астрахани 19 августа примерно в половине двенадцатого ночи. 31-летняя астраханка на своей «Ладе Калина», видимо, очень торопилась: она мчалась на болльшой скорости, обгоняя попутные машины. В ходе очередного обгона она не убедилась в отсутствии встречных машин, и вылетела лоб в лоб «Hyundai Accent» (такси). Удар был такой силы, что искореженные машины разбросало по дороге.

- Молодой парень за рулем иномарки - таксист - погиб на месте сразу. У предполагаемой виновницы аварии и её пассажира (мужчины в возрасте 30-40 лет), личность которого пока не установлена, диагностированы сочетанные травмы. В тяжёлом состоянии их увезли в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

А пока врачи борются за жизни пострадавших, сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

- По факту гибели таксиста Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU