Волгоградка может сесть на пять лет за найденную чужую сумку с 30 тысячами рублями

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-20T12:07:11+03:00

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Чужое брать не хорошо – учили нас родители. К сожалению, этот урок усвоили не все. В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Центрального района. Молодая женщина во время покупок в одном из торговых центров заметила мужскую сумку в пустой тележке. Вместо того, чтобы сообщить о находке сотрудникам торгового зала или полицейским, дама решила, что это подарок судьбы.

Внутри оказалась вполне приличная сумма – 30 тысяч рублей. Волгоградка выпотрошила сумку, выбросив документы и бумаги, а деньги забрала. На них она пару раз сходила в магазины и кафе. Но счастье длилось недолго. К ней постучался участковый. Отпираться женщина не стала – запись с видеокамер четко показывает, кто взял чужое.

А сумка принадлежала 23-летнему студенту. Он по рассеянности оставил ее в тележке, а когда вернулся, ее уже не было. После этого парень написал заявление в полицию.

Сейчас женщине грозит до 5 лет лишения свободы по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU