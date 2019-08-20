2019-08-20T11:31:47+03:00
Общество

Переселенцы из аварийного жилья смогут получить льготную ипотеку

Им компенсируют часть расходов по оплате кредита
Екатерина МАЛИНИНА
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Теперь и переселенцы смогут рассчитывать на ипотечную льготу.Теперь и переселенцы смогут рассчитывать на ипотечную льготу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Купить жилье – непростая задача для большинства волгоградских семей. Чтобы сделать это было чуть проще в регионе действует господдержка при покупке жилья. Раньше ее могли получить молодые и многодетные семьи, граждане, покупающие жилье в проблемных домах, строительство которых завершает другой застройщик, бюджетники, родители с маткапиталом. Губернатор Андрей Бочаров подписал постановление, в котором добавил еще одну категорию льготников - переселенцы из аварийного жилого фонда. Они могут рассчитывать на компенсацию части процентной ставки.

- Консультации также можно получить в Волгоградском областном фонде жилья и ипотеки по телефону (8442) 22-05-55, - сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгоградской области.

Кстати, до 2025 года власти обещают расселить 318 многоквартирных аварийных дома и 11 тысяч волгоградцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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