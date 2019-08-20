В Волгоградскую область 892 тонны товаров ввезли с нарушениями

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-20T10:57:36+03:00

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Европейский экономический союз отменил торговые границы между Казахстаном, Арменией, Белоруссией и Россией. Так что на границе фуры не проверяют. Но оставлять огромный поток товаров без контроля тоже нельзя. Именно поэтому на волгоградских , астраханских дорогах действует отдел контроля за вводом и оборотом товаров Астраханской таможни. Они останавливают машины для проверок. С начала этого года 75 грузовиков перевозили груз, который запрещен на территории РФ, а это 892 тонны.

502,37 тонны товаров не соответствовали требованиям безопасности для потребителя и их вернули в Казахстан. 60 тонн были либо не задекларированы, либо с отсутствием маркировки. Где-то были нарушения по срокам ввоза, где-то нарушались авторские права. Также изъяли таможенники и 650 килограммов санкционных товаров, в том числе сыр.

Среди конфискованного груза 9 992 единицы табачной продукции без акцизных марок, 19 мобильных телефонов без уплаты таможенного сбора

По итогам проверки возбудили 8 дел об административных правонарушениях и 4 уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU