Волгоградские власти ищут подрядчика, который закончит недоделанный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-20T10:52:56+03:00

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Уже месяц в Волгограде стоят брошенными несколько дорог, которые должны были комплексно отремонтировать в этом году. Предыдущие подрядчики успели отфрезеровать дороги, где-то даже уложить выравнивающий слой. Но делали это так долго, что не укладывалось ни в какие строки. Успели выполнить только 20% работ. Мэрии пришлось разорвать с ними контракт в одностороннем порядке. Теперь городские власти ищут новую фирму, которая возьмется закончить дорожный ремонт на улицах Богомольца, Мясникова, Дегтярева, Гроссмана, Клименко и Менжинского на Тракторном, а также улицах Автомобилистов и Полухина в Советском районе. Положить финишный слой, сделать примыкания, разметку – работ еще много. Подрядчиков ищут на госзакупках.

Напомним, начинали ремонт этих дорог фирмы «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ».

А на Клименко только отфрезеровали асфальт.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Специалисты службы заказчика МУ «Комдорстрой» неоднократно указывали руководителям предприятий на отставания, в адрес компаний были направлены письменные уведомления с требованием устранить нарушения. Однако отставание от установленных сроков сохранялось, - прокомментировали «разрыв отношений» с фирмами в мэрии. Заказчик испугался, что дороги и вовсе не достроят в этом году.

В администрации успокаивают – до наступления холодов с укладкой асфальта закончат. Кстати, на 23 объектах дорожные работы уже почти завершены. Комиссии готовятся к приемке. Всего же в этом году в Волгограде планировали обновить 39 дорог, но список может расшириться, если городу как и в прошлом году удастся сэкономить деньги на закупках.

ИСТОЧНИК KP.RU