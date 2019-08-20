2019-08-20T09:56:17+03:00
Общество

Полиция ищет водителя, сбившего мужчину на Тракторном

Пешеход попал в больницу серьезными травмами
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшего доставили в больницу на "скорой".Пострадавшего доставили в больницу на "скорой".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария произошла уже ближе к половине десятого вечера, когда стемнело. 44-летний мужчина шел по улице Костюченко. Он не услышал подъезжающую машину, поэтому не успел увернуться. Водитель, скорее всего, тоже не заметил пешехода. Автомобиль сбил человека. Но вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшему, владелец авто дал по газам и скрылся с места преступления. Прохожие увидели лежащего человека, они вызвали «скорую», которая отвезла жертву ДТП в больницу. Но номера и марки машины никто не запомнил. Сейчас полиция разыскивает водителя-нарушителя.

Еще один пешеход попал под колеса авто в Ворошиловском районе в половине второго ночи. Пенсионерка за рулем «Тойоты Ланд Крузер» ехала по Череповецкой в сторону центра. Она слишком поздно заметила пешехода. 18-летний парень переходил дорогу по «зебре». Дама дала по тормозам, но столкновения было не избежать. Сейчас молодой человек находится в больнице на лечении. А женщина дает объяснения сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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