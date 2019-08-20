«Мазда» протаранила столб: водитель погиб, пассажиры в больнице

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-20T09:46:55+03:00

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Авария в Тракторозаводском районе произошла в половине второго дня. 42-летний мужчина на «Мазде» мчался по 3-й Продольной в сторону поселка Водстрой. Водитель отвлекся от дороги, потерял контроль над машиной и вылетел сначала на обочину, а потом в столб. Скорость у машины была большой, поэтому удар был очень сильным. Водитель погиб на месте – врачи «скорой» констатировали смерть. С места происшествия в больницу увезли мужчину и женщину. У них различные травмы.

Еще одна авария произошла в Светлоярском районе. Водитель «Рено Меган» решил обогнать тихохода. Думал, сумеет проскочить в небольшой просвет во встречных машинах. Но не успел. Он столкнулся с «Шевроле», за рулем которого был житель Удмуртии. Водители в аварии серьезно не пострадали, а вот 9-летнему мальчику с Урала повезло меньше. У него многочисленные травмы.

- Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в том числе выясняют степень вины водителей , - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU