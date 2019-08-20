В Волгограде НЭТ лишился художественного руководителя

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-20T09:13:11+03:00

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НЭТу сейчас не позавидуешь. Ситуация вокруг театра начала накаляться, когда еще был жив его бессменный руководитель Отар Джангишерашвили: вопросы к финансовым тратам и растратам, конфликт с чиновниками. Все это подкосило здоровье народного артиста РФ. После его смерти руководить Новым Экспериментальным Театром поставили Никиту Ширяева, актера, режиссера. Но это лишь накалило обстановку. Недовольны были все: актеры, которые остались после смены начальства, зритель, который ждал шикарных постановок, но получил совсем не шедевральный продукт.

- Никита Андреевич чудесный актер и талантливый режиссер, - поделился с «КП-Волгоград» источник, знакомый с ситуацией. - Но он пришел в очень сложное время в нездоровую обстановку, которую создавали некоторые актеры. В итоге получили то, что получили. 20 августа с ним не продлили контракт. Но сейчас комитет культуры ищет нового худрука. И он должен отвечать не только за постановки, но за жизнь театра в целом. Думаю, что найдут достойного человека, который обеспечит театру блестящее будущее.

Правда, поклонники театра не так оптимистичны. Кто-то говорит даже о смерти НЭТа. Хотя хоронить его точно рано. Хотя бы потому что храму Мельпомены обещают большую реконструкцию. Изменится зрительный зал, сцена, фасад и даже гардероб с вешалкой. А там, глядишь, и уровень спектаклей подтянется вслед за ремонтом.

Никита Ширяев не смог наладить нормальную жизнь театра. Фото: сайт НЭТа

ИСТОЧНИК KP.RU