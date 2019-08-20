2019-08-20T08:49:02+03:00
Общество

Мало света, нет вентиляции и грязные туалеты: роспотребнадзор проверил волгоградские школы

Учебные заведения выполнили требования надзорных органов на 98 процентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях.Дети должны учиться в комфортных и безопасных условиях.Фото: Мария АНАНОВА
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Подобные проверки обязательны перед каждым учебным годом. Все надзорные органы должны убедиться, что школьники отправятся учиться в безопасные школы, где смогут получать знания в комфортных условиях. Одни из ревизоров – специалисты роспотребнадзора. Они провели 302 плановых проверки. Посмотрели 500 проб питьевой воды, 600 проб продуктов и детских завтраков, сделали 5000 замеров микроклимата, освещенности, электромагнитных полей.

В итоге сотрудники выдали 333 предписания. Директорам надо обновить систему водоснабжения, закупить инвентарь и оборудование в пищеблоки, отремонтировать спортивные залы, оснастить медпункты, сделать нормальный свет, купить мебель, отмыть туалеты.

- Уже известно, что 98 процентов всех требований школы выполнили. Но штрафы – придется заплатить. А их 447 на все образовательные учреждения, - сообщили "КП-Волгоград" в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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