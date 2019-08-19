Москва отдает Волжскому 15 старых трамваев

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-19T19:42:43+03:00

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Трамвайный парк «Волжской автоколонны № 1732» скоро пополнится 15-ю вагонами. Правда, трамваи не новые. Это подарок от Москвы «с барского плеча». Дело в том, что столичное правительство установило план по замене и модернизации подвижного состава электротранспорта, и каждый год сто трамваев они меняют. Соответственно сто стареньких трамваев отправляются.. нет, не в утиль, а в другие города. В этом году перепало и Волжскому.

- Трамваи все модели 71-619А 2010 года выпуска. Вагоны оснащены усовершенствованным пультом управления, кабина машиниста отделена от пассажирского салона перегородкой. Пассажирский салон достаточно светлый и просторный, оборудован мягкими креслами. Все трамваи находятся в отличном техническом состоянии, - уточняют в мэрии Волжского.

И напоминают, что сейчас на балансе МУП «Волжская автоколонна № 1732» находится 57 вагонов. Трамвайная сеть функционирует с 1963 года, действует 7 маршрутов, протяженность маршрутной сети – 86 киллометров.

ИСТОЧНИК KP.RU