В Кировском районе Волгограда откроется новый молодежный центр

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-19T17:35:37+03:00

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Подходит к концу лето, идут последние приготовления в учебных заведениях: все готовятся к приему детворы. Готовятся и в молодежном центре, расположенном по улице Кирова, 145 в Волгограде. Уже скоро он распахнет свои двери после капитального обновления. Здесь в просторном помещении будут и театральная и спортивная зоны, и территории для проведения концертов, и место для других молодежных мероприятий. И теперь здесь смогут заниматься почти 350 ребят.

- После обновления получит центр и новое имя - «Chaplin». Сейчас здесь докрашивают стены, ставят сцену. А оформлением займутся сами воспитанники, - рассказывают "КП-Волгград" в мэрии.

Это здание отдали молодежному центру «Паритет» Кировского района. Напомним, что в 2017-м они получили еще одно обновленное здание, гжде сейчас располагается центр «Юла».

ИСТОЧНИК KP.RU