2019-08-19T17:20:20+03:00
Общество

«Никто не горит»: пар в салоне автобуса напугал волгоградских пассажиров

ЧП случилось на маршруте №65
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На замену сломанному автобусу предприятие отправило другое транспортное средство.На замену сломанному автобусу предприятие отправило другое транспортное средство.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Какие чувства охватывают пассажира автобуса, когда он видит, что салон по ходу движения начинает наполняться дымом? Да, это паника. Именно в таком состоянии выскакивали сегодня волгоградцы, которые оказались в автобусе, следующем по маршруту №65. Но, как говорят, у страха глаза велики. Это был не дым, а пар.

- Случилось это примерно в 16.30 в Дзердинском районе. Автобус уже подъезжал к остановке «Академия МВД», когда салон стал наполняться паром. Водитель тут же остановил транспорт, открыл двери, и вместе с кондуктором они оперативно вывели из салона всех пассажиров. Когда опасность миновала, выяснилось, что в радиаторе охлаждения, расположенном в моторном отсеке, слетел патрубок. Это и стало причиной образования большого количества пара, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Сейчас к сломанному автобусу направили автомобиль техпомощи.

- После устранения неисправности общественный транспорт своим ходом направится в парк. На линию предприятие оперативно вывело другое транспортное средство на замену. Пассажиры смогли пересесть по имеющимся билетам на автобус, идущий в попутном направлении, - уточняют в администрации Воллгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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