В Астрахани дагестанского полицейского отправили в колонию за избитого ППСника

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-19T16:56:14+03:00

Дагестанец потерял все: звание, погоны и даже свободу. За решетку отправили и его сожительницу.

Изменить размер текста: A A

Астраханский суд отправил за решетку бывшего сотрудника собственной безопасности МВД по Республики Дагестан, а заодно и его сожительницу. А все за то, что посмели избить прибывших на вызов астраханских полицейских.

Случилось это 20 мая 2019-го. Бывший старший оперуполномоченный из Дагестана приехал в Астрахань со своей любовницей отдохнуть. В тот день они «зажигали» в местном кафе. «Накушались» так, что стали предъявлять обвинения администрации заведения. Завязалась перепалка. Владелец кафе вызвал полицию. Когда наряд прибыл на место, дагестанец вышел из кафе на улицу. Но разговор тут же перерос в драку.

- Мужчина нанес несколько ударов кулаками по голове командира взвода полка патрульно-постовой службы, после чего повалил полицейского на землю и стал душить. Его спутница в этот момент ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха, - пересказывают «КП-Волгоград» события того вечера в СУ СК по Астраханской области.

Задержали гостей-дебоширов прибывший на помощь еще один наряд ППС. Теперь дагестанец потерял все: звание, погоны и свободу. Суд Астрахани признал его виновным в «применении насилия в отношении представителя власти». Бывшему полицейскому дали 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, его сожительницу отправили в колонию-поселение на 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU