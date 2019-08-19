2019-08-19T16:56:14+03:00
Происшествия

В Астрахани дагестанского полицейского отправили в колонию за избитого ППСника

Мужчина приехал на отдых и устроил жестокую драку в кафе
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Дагестанец потерял все: звание, погоны и даже свободу. За решетку отправили и его сожительницу.Дагестанец потерял все: звание, погоны и даже свободу. За решетку отправили и его сожительницу.
Изменить размер текста:

Астраханский суд отправил за решетку бывшего сотрудника собственной безопасности МВД по Республики Дагестан, а заодно и его сожительницу. А все за то, что посмели избить прибывших на вызов астраханских полицейских.

Случилось это 20 мая 2019-го. Бывший старший оперуполномоченный из Дагестана приехал в Астрахань со своей любовницей отдохнуть. В тот день они «зажигали» в местном кафе. «Накушались» так, что стали предъявлять обвинения администрации заведения. Завязалась перепалка. Владелец кафе вызвал полицию. Когда наряд прибыл на место, дагестанец вышел из кафе на улицу. Но разговор тут же перерос в драку.

- Мужчина нанес несколько ударов кулаками по голове командира взвода полка патрульно-постовой службы, после чего повалил полицейского на землю и стал душить. Его спутница в этот момент ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха, - пересказывают «КП-Волгоград» события того вечера в СУ СК по Астраханской области.

Задержали гостей-дебоширов прибывший на помощь еще один наряд ППС. Теперь дагестанец потерял все: звание, погоны и свободу. Суд Астрахани признал его виновным в «применении насилия в отношении представителя власти». Бывшему полицейскому дали 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, его сожительницу отправили в колонию-поселение на 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проект нового роддома в больнице №25 Волгограда выделили 45 миллионов рублей
Москва отдает Волжскому 15 старых трамваев
В Кировском районе Волгограда откроется новый молодежный центр
«Никто не горит»: пар в салоне автобуса напугал волгоградских пассажиров
Внедорожник раздавил уснувшего на дороге астраханца
Психически ненормальный мужчина «заминировал» поезд Волгоград - Санкт-Петербург
Семья волгоградцев заблудилась в лесу на Кубани
Нетихий Волжский: город-спутник попал в ТОП-10 шумных городов России
Администрация Среднеахтубинского района продала Аленушку в частные руки
В Волгоградской области новая вспышка чумы свиней
Работники волгоградских заводов получают зарплату в 36 тысяч рублей
В волгоградском онкодиспасенере заработало уникальное оборудование, спасающее живые клетки от облучения
Под Астраханью парень спас подругу матери от изнасилования
«Ночь кино»: волгоградцам покажут бесплатно три фильма
Из-за жары для фур опять закрыли четыре волгоградские трассы
Волгоградцев приглашают на овощную ярмарку
Двух волгоградцев обманули мошенники под видом банковских сотрудников
За выходные волгоградские велосипедисты нарушили ПДД 45 раз
За пять лет волгоградцы разжирели вдвое
Один протаранил рекламный щит, другой – столб: двое волгоградских детей пострадали в авариях