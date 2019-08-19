2019-08-19T16:04:05+03:00
Происшествия

Внедорожник раздавил уснувшего на дороге астраханца

ЧП случилось в дачном обществе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водитель внедорожника не увидел лежащего на пути мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель внедорожника не увидел лежащего на пути мужчину. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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Нелепое, но от этого не менее трагическое ЧП произошло в Астраханской области: внедорожник раздавил мужчину в камышах. Пострадавший скончался.

Вечером 16 августа астраханский 71-летний пенсионер отправился на своей «Kia Soul» к себе на дачу, которая находится в товариществе «Ромашка» у села Три Протока Астраханской области. На часах было примерно в 18.50, когда он почти добрался до своего домика. Уличного освещения там практически нет, и видимость плохая. Именно поэтому водитель и не заметил мужчину, уснувшего на обочине дороги в камышах. Пенсионер понял, что произошло, только когда уже наехал на человека.

- 66-летнего пострадавшего привезли в больницу с сочетанной травмой. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. К одиннадцати часам вечера он скончался. Медики сообщили о криминальной смерти в полицию, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Приволжского района выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту гибели пенсионера следователи проводят процессуальную проверку

ИСТОЧНИК KP.RU

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