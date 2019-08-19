2019-08-19T15:36:32+03:00
Происшествия

Психически ненормальный мужчина «заминировал» поезд Волгоград - Санкт-Петербург

Тамбовские полицейские не нашли взрывных устройств
Екатерина МАЛИНИНА
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Сообщение о бомбе поступило на телефон полиции.Сообщение о бомбе поступило на телефон полиции.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сообщение о бомбе пришло на телефон волгоградской полиции. Мужчина рассказал, что в поезде Волгоград-Санкт-Петербург едет его жена, а вместе с ней и бомба. На воздух может взлететь весь вагон. По данному звонку тут же началась проверка. Поезд, который на тот момент ехал по территории Тамбовской области, остановили в поселке Жердевка. Правда, людей эвакуировать не стали. Все вагоны проверили силовики, в том числе и кинологи с собаками: обошли каждый закуток, опросили пассажиров. Но взрывное устройство не обнаружили.

После остановки на пару часов составы отправились в пункт назначения – северную столицу. Ну а звонившего нашли в тот же день. Как сообщил «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах. Мужчина звонит с подобными угрозами не первый раз. Он состоит на учете в психиатрическом диспансере. Вероятней всего, "минера" отправят на принудительное лечение в стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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