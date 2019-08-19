Семья волгоградцев заблудилась в лесу на Кубани

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-19T16:45:10+03:00

Наши земляки отправились на море на машине и сбились с пути

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Отправляясь на машине к морю, кто-то продумывает маршрут следования до мелочей, а кто-то просто доверяется навигатору. Тем более, что техника нынче умная - сама доведет куда надо. Так подумала и семья из Волгограда, которая отправилась в Туапсе на своем «Hyundai Solaris». Доверилась, а в итоге заблудилась. Да так, что пришлось звать на помощь МЧС.

- Вызов поступил к нам примерно в час ночи 19 августа. Волгоградцы сообщили, что они заблудились. И не просто заблудились, а еще и застряли в лесу - машина села в грязь так, что ни туда, ни обратно. Благо они сообщили свои точные координаты, которые выдает навигатор, - говорит «КП-Волгоград» спасатель из управления ГО ЧС Белореченского района Краснодарского края.

Выяснилось, что семья из трех человек - мама, папа и 14-летняя девочка - поехала к морю через Шаумянский перевал, но вместо того, чтобы ехать по дороге в сторону Туапсе, они свернули в горы и стали подниматься все выше и выше, пока не уперлись в лес. Волгоградцы застряли в пяти километрах от поселка Молодежного.

- Территориально это уже не наш район, но, чтобы не терять время мы передали информацию о заблудившихся гостях главе ближайшего к ним Черниговского сельского поселения, - рассказывают спасатели.

Женщина-глава сама приехала к волгоградцам на помощь на машине и вытянула горе-туристов.

Медицинская помощь никому не потребовалась. Отделались, как говорят, легким испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU