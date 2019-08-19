2019-08-19T14:30:34+03:00
Общество

Нетихий Волжский: город-спутник попал в ТОП-10 шумных городов России

Волгоград в хвосте рейтинга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжанам мешает шум транспорта и заводов.Волжанам мешает шум транспорта и заводов.Фото: Александра САВИЧЕВА
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От жителей Волжского Волгоградской области часто можно услышать жалобы на шум и едкий смог: «прелести» проживания в промышленном городе. Потому не удивительно, что в рейтинге самых шумных городов России он оказался в «десятке» самых шумных городов России.

Составили этот рейтинг эксперты Домофонд. Они обзванивали людей в двухстах городах страны и просили оценить по десятибалльной шкале утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Чем ниже итоговый балл по городу, тем выше он в рейтинге «шумных». Волжский заработал всего 5,5 баллов. И это даже хуже, чем в прошлом году, когда волжане оценили «шумность» на 5,8 балла.

Волгоград тоже попал в число «нетихих»: наш областной центр занимает 172-е место из 200. И мнение горожан на этот счет по сравнению с прошлым годом не изменилось: они стабильно поставили Волгограду 5,8 баллов.

А самым тихим оказался городок Гурьевск Калининградской области. Самым же шумным признан Киселевск в Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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