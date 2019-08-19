2019-08-19T14:23:50+03:00
Общество

Администрация Среднеахтубинского района продала Аленушку в частные руки

Природоохранная прокуратура отменила сделку о покупке озера
Екатерина МАЛИНИНА
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Озеро осталось за районом.Озеро осталось за районом.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Озеро Аленушка в Среднехатубинском районе хоть и не большое, но очень живописное. Видимо, за это и получило имя героини народной сказки. Но водоем оказался в частных руках, хотя по закону – это общенародное достояние. Максимум что можно сделать – сдать в аренду. Но власти Среднеахтубинского района решили по-другому. Они продали частному лицу в собственность земельный участок, на которой и располагалась Аленушка. Собственник планировал сделать у озера зону отдыха. Но не для людей, а для себя.

Природоохранная прокуратура провела выездную проверку и убедилась, что жалобы местных жителей, которые возмутились ситуацией, вполне обоснованы. Сотрудники ведомства вмешались в ситуацию. В адрес администрации вынесли протест. Чиновники отменили сделку – участок, на котором было озеро, снова в собственности района. То есть люди могут ездить туда на рыбалку и пикники без опасения, что их выгонит чужой дядя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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