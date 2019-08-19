В Волгоградской области новая вспышка чумы свиней

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-19T13:49:38+03:00

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Печально, но факт: в Волгоградской области опять зафиксировали вспышку опасного заболевания - африканской чумы свиней. И снова в Руднянском районе. Это уже второй случай в районе за последний месяц.

В первых числах августа случаи падения животных были зарегистрированы в селах Русская Бундевка и Матышево. А теперь вирус каким-то образом оказался в селе Сосновка. Теперь всех свиней в этом селе сожгут.

Как гласит постановление, подписанное губернатором Волгоградской области, всех свиней уничтожат в пятикилометровой карантинной зоне от очага АЧС. А в эту зону попадает все село Сосновка.

Согласно этому же постановлению, все селяне, которые попали в зону отчуждения получат компенсации из бюджета за уничтоженных домашних животных.

Напомним, в это уже третий случай вспышки АЧС в регионес начала лета. Первый был зафиксирован в Дубовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU