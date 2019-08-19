Работники волгоградских заводов получают зарплату в 36 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-19T13:20:56+03:00

Зарплаты у заводчан на 16% выше, чем в средний уровень зарплат по региону.

За год им подняли выплаты на 6,8%

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Кто говорил, что в Волгоградской области зарплаты низкие? Вот, например, те, кто трудится в промышленных организациях региона, получают в среднем36,1 тысячу рублей. Такие данные приводят в региональном комитете промышленности и торговли. Это, между прочим, на 16% выше, чем средний уровень зарплаты в области. К тому же в этой сфере заработные платы растут регулярно и постоянно.

- По сравнению с аналогичным периодом 2018 года зарплаты в промышленном секторе выросли на 6,8%. Индекс роста зарплаты в индустриальном секторе превысил индекс роста потребительских цен на 1,6%, - констатируют факты в облпромторге.

На обрабатывающих производствах региона средняя зарплата еще выше - 36,3 тысячи рублей.

Постепенно в области открываются все новые промпощадки: за пять лет введены в строй 53 новых индустриальных объекта. В промышленность региона инвестировано порядка 163 миллиардов рублей, общий объем господдержки превысил 16 миллиардов рублей. Создано более 5,6 тысячи рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU